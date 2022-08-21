Kartal'da 'pes' dedirten görüntü: Marmaray'da koltuklara uzanıp uyudular - Son Dakika
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Kartal'da 'pes' dedirten görüntü: Marmaray'da koltuklara uzanıp uyudular

21.08.2022 12:51

Kartal'da 'pes' dedirten görüntü: Marmaray'da koltuklara uzanıp uyudular Kartal'da bir grup genç, Marmaray'da koltuklara uzanıp uyuyakaldı.

Kartal'da 'pes' dedirten görüntü: Marmaray'da koltuklara uzanıp uyudular

İSTANBUL - Kartal'da bir grup genç, Marmaray'da koltuklara uzanıp uyuyakaldı. Pes dedirten anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal Marmaray'da gündüz vakitlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç yolculuk etmek için bindiği Marmaray'da koltuklara uzanıp uyuyakaldı. Bir süre o halde yolculuk yapan gençler, diğer yolcular tarafından dikkat çekti. Pes dedirten anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

Marmaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da 'pes' dedirten görüntü: Marmaray'da koltuklara uzanıp uyudular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da 'pes' dedirten görüntü: Marmaray'da koltuklara uzanıp uyudular - Son Dakika
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