Son Dakika Haberleri: Kartal'da pide kuyruğunda bekleyen kadını silahla vuran 2 kişi yakalandı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kartal'da pide kuyruğunda bekleyen kadını silahla vuran 2 kişi yakalandı.

58 dakika önce

Kartal'da pide kuyruğunda bekleyen kadını silahla vuran 2 kişi yakalandı.

Kartal'da pide kuyruğunda bekleyen kadını silahla vuran 2 kişi yakalandı., System.String[]
Kartal'da pide kuyruğunda bekleyen kadını silahla vuran 2 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırganlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
Kartal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Motosikletli saldırganlar, fırının önünde bekleyen kadına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada Kartal'da pide kuyruğundaki kadına silahlı saldırı Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiler! 4 kişi gözaltında Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 19:34:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da pide kuyruğunda bekleyen kadını silahla vuran 2 kişi yakalandı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]