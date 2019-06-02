Kartal'da pide kuyruğunda bekleyen kadını silahla vuran 2 kişi yakalandı.
58 dakika önce
Kartal'da pide kuyruğunda bekleyen kadını silahla vuran 2 kişi yakalandı.
Kartal
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
'da pide kuyruğunda bekleyen kadını silahla vuran 2 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırganlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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Kartal'da pide kuyruğundaki kadına silahlı saldırı
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