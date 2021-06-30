Kartal'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı - Son Dakika

Kartal'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralanırken, köpeğin sahipleri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 28 Haziran'da Gümüşpınar Mahallesi'nde bir sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki çocuk, sahibinin tasmasını elinde tuttuğu pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin sahibi ve çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan köpek sokaktan uzaklaştırıldı.

Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Öte yandan köpeğin çocuğa saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin saldırma anı ve çevredekilerin olaya müdahalesi yer aldı.

Gözaltına alındılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda köpeğin sahibi olduğu tespit edilen F.A. ve H.A, Kartal'da gözaltına alındı.

Geçici hayvan barınağına teslim edilen köpeğin sahiplerine 5199 Hayvanları Koruma Kanunu 14-L maddesine istinaden toplam 10 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.