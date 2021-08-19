Üye Girişi
Kartal'da polis memurunun öldürülmesine ilişkin davada sanık öğretmen savunma yaptı - Son Dakika

Kartal'da polis memurunun öldürülmesine ilişkin davada sanık öğretmen savunma yaptı

19.08.2021 14:59
Kartal'da polis memurunun öldürülmesine ilişkin davada sanık öğretmen savunma yaptı, System.String[]

Kartal'da, polis memuru Osman Yalınkaya'nın, ormanlık alanda yaralı halde bulunduktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan sanık Mahmud Sezgin hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Kartal'da, polis memuru Osman Yalınkaya'nın, ormanlık alanda yaralı halde bulunduktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan sanık Mahmud Sezgin hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Sezgin ile maktul Yalınkaya'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitlerinin ardından duruşmaya, öğretmen olduğunu bildiren sanığın savunmasının alınmasıyla başlandı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve suçsuz yere hapiste olduğunu savunan sanık Sezgin, "Allah şahittir ben bu suçu işlemedim. Osman ile çocukluktan beri arkadaşız. İlk adımlarımızı beraber attık, beraber büyüdük, beraber tahsil yaptık. Bu acı, en fazla benim acımdır. O benim arkadaşımdı. Yaptığımız işte fikir ayrılıkları oluştu. Osman bunu çok şahsileştirdi, arkasından böyle bir olay yaşandı. Ama bu olayı ben gerçekleştirmedim. Osman'ı ben vurmadım." dedi.

Maktulün otopsi raporunda elinde atış artığına rastlanmadığının yer aldığının hatırlatılması üzerine sanık Sezgin, şöyle devam etti:

"Teknik konuları bilmiyorum, aleyhime hususları kabul etmiyorum. Silah maktulün hangi elindeydi hatırlamıyorum. Ben çömelmiş vaziyetteydim. Maktul silahını çektiğinde sanki ağır bir şeyi kaldırıyormuş gibi yaptı, silahını yukarı kaldırdı, o sırada silah patladı. Çömelmiş vaziyette olduğum için tam göremedim. Silahını yukarı doğru kaldırırken patladı, ardından kafasından kan fışkırdı. Aramızda 3-5 metre vardı. Rüzgarın etkisiyle kan üzerime sıçramış olabilir."

Sanığın ardından ifadesi alınan maktulün eşi Aygül Yalınkaya, eşinin ılımlı, sanığın ise egosu yüksek ve sorun çıkaran bir insan olduğunu söyledi.

Yalınkaya, sanıkla eşinin 2018'de işlettikleri kreşten dolayı çok ciddi şekilde tartıştığını aktararak, "Hatta eşim ortaklığı bitirmeyi düşünüyordu. Aile büyüklerinin araya girmesiyle eşimi ikna ettiler. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Olay yerine ilk ulaşan polislerden Engin G, tanık olarak verdiği ifadesinde, Aydos Ormanı'nda rutin devriye görevi yaparken sanığın bir minibüsün önüne atlayıp hararetli şekilde bir şeyler konuştuğunu gördüklerini, bunun üzerine sanığın yanına gittiklerini anlattı.

Sanığın "Osman Osman, yardım edin" dediğini kaydeden tanık, "Sanık önümüzden telaşlı şekilde ormana girdi, biz de peşine gittik. Yerde kanlar içinde yatan yaralı şahsı gösterdi. Maktulün sol elinin altında silah vardı. Polis olduğunu sonradan öğrendik." diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Vefiye Akay ise ev işleri yaparken silah sesi duyduğunu, bunun ardından bir şahsın bağırdığını söyledi. Olay yerine polislerin geldiğini aktaran Akay, "Eşimle birlikte olay yerine gittik. Sanık ağlıyordu, bağırıyordu, herhangi bir isim söylediğini hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı tanık ve şikayetçilerin de alınmasının ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyetin ara karar yazdırdığı sırada, maktulün erkek kardeşi jandarmalarca götürülen sanığa su şişesi fırlattı ancak şişe isabet etmedi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

-"Katiller de ağlar"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan maktulün eşi Aygül Yalınkaya, eşinin onurlu, şerefli ve başarılı bir polis memuru olduğunu, bu şekilde bir ölümü hak etmediğini söyledi.

Yalınkaya, her suçlunun yaptığı gibi sanığın da suçlamayı reddettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ortada somut deliller olmasına rağmen suçlamaları reddetti. Kesinlikle eşim intihar edebilecek bir insan değildi. Zaten yakın çevremiz ve aile dostlarımız mutluluğumuza şahitti. İki çocuğumuz var, küçük oğlum eşim vefat ettiğinde 7 aylıktı. Eşim, gözümüzün içine bakıyordu. Bizim planlarımız vardı ailemiz için. Eşim sabah beni öperek gitti. Eşimin hiçbir zaman melankolik bir tavrı olmadı. Ben zaten bu iddiayı en başından beri kabul etmiyorum. Sanıkla eşim çocukluk arkadaşıydı maalesef. Mahkemede de herkes sanığın ağladığına vurgu yaptı. Kendisi de eşim vurulduğu esnada ağladığını söyledi. Katiller de ağlar. Hatta en güzel onlar ağlar."

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polis memuru Osman Yalınkaya ile öğretmen sanık Mahmud Sezgin'in çocukluk arkadaşı oldukları, olay tarihi 12 Ocak'a kadar irtibatlarının kopmadığı anlatılıyor.

Tarafların devlet memuru olduklarından eşleri adına açtıkları, Tuzla ve Kartal'daki anaokulunu birlikte işlettikleri kaydedilen iddianamede, olay tarihinde Yalınkaya'nın, sanık Sezgin'i 2 defa aradıktan sonra yanına gittiği, ikilinin daha sonra birlikte Yakacık Çarşı Mahallesi Orman Yolu üzerinden Kartal'a geldikleri, burada işlettikleri anaokulu nedeniyle tartıştıkları, sanığın polis memuru Yalınkaya'ya ait silahla ateş ettiği belirtiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliğinin, tabanca ve şarjörde parmak izi tespit edilemediğinin belirtildiği iddianamedeki raporda "Maktul kendisini vurmuş olsaydı tabancada parmak izi çıkması gerekmektedir. Kaldı ki maktulün beylik tabancası olduğundan, maktulün parmak izinin çıkması gerekirdi. Şüphelinin maktulü beylik tabancasıyla vurduktan sonra tabancadaki parmak izlerini sildiği anlaşılmıştır." görüşünün yer aldığı aktarılıyor.

İddianamede, bu kapsamda sanık Sezgin'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kartal'da polis memurunun öldürülmesine ilişkin davada sanık öğretmen savunma yaptı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da polis memurunun öldürülmesine ilişkin davada sanık öğretmen savunma yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu inşaatlar 35 yıldır bitmiyor! Ataşehir'in hayalet binaları madde bağımlılarına yuva oldu 14:42 Bu inşaatlar 35 yıldır bitmiyor! Ataşehir'in hayalet binaları madde bağımlılarına yuva oldu Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi 14:40 Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı 14:25 Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı
Aleyna Tilki'nin Messi yorumu futbolseverlerin beğenisini topladı 13:50 Aleyna Tilki'nin Messi yorumu futbolseverlerin beğenisini topladı ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor 13:18 ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı 12:34 Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı
Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti 12:17 Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor 12:03 Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor

Son Dakika Haberleri
15:01 Yendiği lenf kanseri tekrar nükseden teknik direktör Faruk Demir, futbolcularıyla vedalaştı
14:41 Bu inşaatlar 35 yıldır bitmiyor! Ataşehir'in hayalet binaları madde bağımlılarına yuva oldu
14:41 Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden
14:37 Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi
14:24 Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı
13:51 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 terörist etkisiz hale getirildi
13:49 Aleyna Tilki'nin Messi yorumu futbolseverlerin beğenisini topladı
13:40 İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna dahil ettiği için çok mutlu
13:17 ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor
12:19 Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı
Yendiği lenf kanseri tekrar nükseden teknik direktör Faruk Demir, futbolcularıyla vedalaştı Yendiği lenf kanseri tekrar nükseden teknik direktör Faruk Demir, futbolcularıyla vedalaştı         
15:02
Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden         
14:41
Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi         
14:38
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
Anne ve kızın katilinden kan donduran itiraf! Cinayetlerden önce arayıp Anne ve kızın katilinden kan donduran itiraf! Cinayetlerden önce arayıp "Kızını vermezsen kötü olur" demiş         
13:26
Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı         
12:42
Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki         
12:25
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi         
10:39
İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü         
10:18
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi         
09:59
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 15:09:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal'da polis memurunun öldürülmesine ilişkin davada sanık öğretmen savunma yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement