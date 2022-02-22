KARTAL'DA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN BULUNDUĞU OTOMOBİL İŞ YERİNE ÇARPTI - Son Dakika
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KARTAL'DA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN BULUNDUĞU OTOMOBİL İŞ YERİNE ÇARPTI

22.02.2022 18:18
KARTAL'DA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN BULUNDUĞU OTOMOBİL İŞ YERİNE ÇARPTI

Kartal'da polisten kaçan 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, önce bir yayaya ardından tatlıcı dükkanına çarptı.

Kartal'da polisten kaçan 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, önce bir yayaya ardından tatlıcı dükkanına çarptı. Otomobilde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki şüpheli otomobilleriyle polisten kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında 16 yaşındaki Y.Y.Ş yönetimindeki 34 EJA 59 plakalı otomobil, önce bir yayaya ardından tatlıcı dükkanına çarptı. Kazanın ardından şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramalarda araçta bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobilin çarptığı Yusuf Sulu, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken iş yerinde hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

"ARKADAŞIM ÇEKMESE BİZİ ÖLDÜRMÜŞTÜ."Otomobilin çarptığı Yusuf Sulu, "Aşağıdan yürüyordum, yukarıdan geldi. Polisten kaçıyordu galiba. El frenini çekince bana vurdu ama arkadaşım çekti, yoksa zaten bizi öldürmüştü. Biz de şok olduk. Olduğumuz yerde kaldık. Dizime, bacağıma vurdu ama arkadaşım çekmese bizi öldürmüştü. Çok süratliydi çünkü. Araçtakileri polis aldı götürdü ifade için. Biz de şikayetçi olmadık, genç çocuklardı" dedi.

KAZA KAMERADAGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hızla gelen otomobilin, yayaya çarptığı görülüyor. Kazanın ardından çevredekilerin toplanarak kalabalık oluşturduğu kameraya yansıyor.

Görüntü dökümü---- ----- ---- --- ------Otomobilin çarptığı dükkan-Kaza yapan otomobil-Olay yerindeki  polis ekipleri-Otomobilin çarptığı yaya ile röp-Otomobilin çekilmesi-Genel ve detay


- İstanbul
YORUMLAR
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Atatürk Caddesi, Otomobil, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN BULUNDUĞU OTOMOBİL İŞ YERİNE ÇARPTI - Son Dakika


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