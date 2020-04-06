Kartal'da PTT önündeki kuyruğa polis uyarısı - Son Dakika

Kartal'da PTT önündeki kuyruğa polis uyarısı
6 saat önce
KARTAL'da ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen bazı vatandaşlar PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu.
KARTAL'da ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen bazı vatandaşlar PTT
önlerinde yoğunluk oluşturdu. PTT'nin Soğanlık Şubesi önünde kuyruktakilerin çoğunun koronavirüs önlemleri arasındaki 'sosyal mesafe' kuralına uyduğu görülürken, polis uymayanları uyardı. Sırada maskesiz bekleyen bir çift, polis tarafından en yakın eczaneye maske almaya gönderildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:56 Kaynak: DHA
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