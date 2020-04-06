KARTAL'DA PTT ÖNÜNDEKİ KUYRUĞA POLİS UYARISI - Son Dakika

KARTAL'DA PTT ÖNÜNDEKİ KUYRUĞA POLİS UYARISI
6 saat önce
KARTAL'da ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen bazı vatandaşlar PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu.
KARTAL'da ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen bazı vatandaşlar PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu. PTT'nin Soğanlık Şubesi önünde kuyruktakilerin çoğunun koronavirüs önlemleri arasındaki 'sosyal mesafe' kuralına uyduğu görülürken, polis uymayanları uyardı. Sırada maskesiz bekleyen bir çift, polis tarafından en yakın eczaneye maske almaya gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:07 Kaynak: DHA
Son Dakika Denizli'de koronavirüsle ilgili "montajlı paylaşım"a inceleme Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var