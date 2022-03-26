Kartal'da ramazan ayı öncesi ibadethaneler temizleniyor - Son Dakika
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Kartal'da ramazan ayı öncesi ibadethaneler temizleniyor

26.03.2022 17:21
Kartal'da ramazan ayı öncesi ibadethaneler temizleniyor

Kartal Belediyesi, ramazan ayının yaklaşmasıyla ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik çalışması başlattı.

Kartal Belediyesi, ramazan ayının yaklaşmasıyla ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, iftar programları çalışmaları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ramazan ayı etkinlikleri hazırlıklarını sürdürürken, Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü, ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik çalışması yapıyor.

Cami ve cemevlerindeki ortak kullanım alanlarında detaylı iç ve dış temizlik gerçekleştiren ekipler, ortak kullanım alanları, yüzey temasının olabileceği korkuluk, tırabzan ve ayakkabılık gibi alanlar, bahçe, banklar ve abdest alınan bölümleri titizlikle dezenfekte ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ramazan ayı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Ekiplerimiz, komşularımızın temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için var gücüyle çalışıyor. İnsanlık olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Salgın, yakın coğrafyamızda gerçekleşen savaşlar hepimizi derinden etkiliyor. Ramazan ayı birlik, bereket ve barış ayıdır. Diliyorum ki ramazan ayı tüm insanlığa, barış ve bereket getirecektir." ifadelerini kullandı.

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Kartal Belediyesi, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da ramazan ayı öncesi ibadethaneler temizleniyor - Son Dakika


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