Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi - Son Dakika
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Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi

02.04.2022 12:50

Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi Kartal'da on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk gününde ilçedeki tüm camilerde dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.

Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi

İSTANBUL - Kartal'da on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk gününde ilçedeki tüm camilerde dezenfekte çalışmaları yürütülüyor. Kartal Belediyesi'ne bağlı ekipler, camilerin ortak kullanım alanlarında teravih namazlarının başlamasıyla da detaylı iç ve dış dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.

Ramazan ayının ilk gününde ve teravih namazlarının başlamasıyla Kartal'da bulunan tüm camilerde dezenfekte işlemi titizle gerçekleşti. Kartal Belediye'sine bağlı ekipler, Ramazan ayında yoğunluk yaşanan camilerde vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eda etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak merkez camilerinde dezenfekte çalışmaları başladı. Camilerin ortak kullanım alanlarında detaylı iç ve dış temizlik gerçekleştiren ekipler, kullanım alanları ve yüzey temasının olabileceği alanların tamamı ile cami dışında kalan bahçe alanlarını, abdest alınan bölümleri de titizlikle dezenfekte etti. Camilere gelen cemaatin dokunabileceği duvarlar, merdivenler, korkuluklar, ayakkabılıklar, kapılar, tırabzanlar, dezenfektan üniteleri de temizlik ve dezenfekte işleminden payını aldı. Ekiplerin periyodik çalışmaları, Ramazan Ayı boyunca devam edecek.

Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi
Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi
Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi

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Kartal Belediyesi, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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