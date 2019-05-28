Son Dakika Haberleri: Kartal'da Ramazan sofraları, kardeşlik ve barışın buluşma noktası oldu
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Kartal'da Ramazan sofraları, kardeşlik ve barışın buluşma noktası oldu

2 saat önce

Kartal Belediyesinin ilçe genelinde düzenlendiği mahalle iftarları ile kardeşlik sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, komşularıyla birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kartal'da Ramazan sofraları, kardeşlik ve barışın buluşma noktası oldu, System.String[]
Kartal Belediyesinin ilçe genelinde düzenlendiği mahalle iftarları ile kardeşlik sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, komşularıyla birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kartal Belediyesi, Ramazan boyunca Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında ve Cevizli'deki Kartal 75. Yıl Stadı yanında sabit olmak üzere, ilçe genelinde farklı mahallelere kurulan sofralarda vatandaşları ağırlayarak sağlıklı ortamlarda iftar veriyor.

Kartal Belediyesinin bu kapsamda düzenlediği iftar programlarından bir diğeri Topselvi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Elmas Sokak'ta düzenlenen iftar programına katılan binlerce vatandaş, aynı sofrada orucunu açtı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de iftar programına katılarak vatandaşlarla beraber iftar yaptı. Başkan Yüksel ezan öncesi tüm masaları tek tek gezerek vatandaşları selamlarken, kendisiyle konuşmak isteyen mahalle sakinleriyle de uzun süre sohbet etti.

İftar yemeğinin ardından Karagöz & Hacivat gölge oyunu ve Türk Tasavvuf Müziği konseri sergilendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:16 Kaynak: İHA
Cevizli, Kartal, Güncel
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