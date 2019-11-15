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Kartal'da raylara düşen kişi, trenin çarpması sonucu yaralandı

7 saat önce

Kartal'da Marmaray istasyonunda raylara düşen kişi trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kartal'da Marmaray istasyonunda raylara düşen kişi trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Marmaray Atalar İstasyonu'nda peronda bulunan Nihat Giresunlu (88), henüz belirlenemeyen nedenle raylara düştü.

Bu sırada hareket halindeki trenin çarpması sonucu bacağı trenle ray arasında kalan Giresunlu ağır yaralandı.

Görevlilerin bildirmesi üzerine istasyona gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle Marmaray seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmazken, olayın ardından polis ekipleri, istasyona giderek incelemede bulundu.

Kartal'da raylara düşen kişi, trenin çarpması sonucu yaralandı

Marmaray, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:13 Kaynak: AA
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