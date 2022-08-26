Kartal'da şişe fırlatıp ateş açan İranlı şahıs hakkında sınır dışı kararı - Son Dakika
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Kartal'da şişe fırlatıp ateş açan İranlı şahıs hakkında sınır dışı kararı

26.08.2022 22:00
Kartal'da şişe fırlatıp ateş açan İranlı şahıs hakkında sınır dışı kararı

Kartal'da rezidansın balkonunda şişe fırlatan ardından aracıyla seyir halindeyken rastgele ateş açan İranlı şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kartal'da rezidansın balkonunda şişe fırlatan ardından aracıyla seyir halindeyken rastgele ateş açan İranlı şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Kartal'da bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İran uyruklu olduğu öğrenilen S.T. isimli şahıs, evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlatmış ardından aracıyla seyir halinde olduğu sırada rastgele ateş açmıştı. Yaşanan o anları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yaşanan olay sonrası çalışma yürüten polis ekipleri S.T. isimli İran uyruklu şahsı ikamet ettiği evde yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da şişe fırlatıp ateş açan İranlı şahıs hakkında sınır dışı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da şişe fırlatıp ateş açan İranlı şahıs hakkında sınır dışı kararı - Son Dakika
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