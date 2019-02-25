Kartal'da Riskli 8 Binadan 5'incisi de Yıkılıyor
1 saat önce
KARTAL'da riskli olduğu belirlenen binaların yıkımı sürüyor.
KARTAL'da riskli olduğu belirlenen binaların yıkımı sürüyor.
Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta 8 katlı Yeşilyurt
apartmanının çökmesinin ardından, yanında bulunan 8 bina hakkında da riskli olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti. Yunus, Uzunlar, Ünal ve Uğur apartmanlarının yıkımının ardından 5'inci apartman Anadolu'nun yıkım çalışmaları sürüyor. Yıkım alanı ve çevresi güvenlik bariyerleriyle çevrildi. İş makineleriyle yıkılan binadan çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor. Yıkım esnasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri de yıkım alanında hazır bulunuyor.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:05 Kaynak: DHA
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