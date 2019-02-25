Son Dakika Haberleri: Kartal'da Riskli 8 Binadan 5'incisi de Yıkılıyor

Kartal'da Riskli 8 Binadan 5'incisi de Yıkılıyor

1 saat önce

KARTAL'da riskli olduğu belirlenen binaların yıkımı sürüyor.

Kartal'da Riskli 8 Binadan 5'incisi de Yıkılıyor, System.String[]
KARTAL'da  riskli olduğu belirlenen binaların yıkımı sürüyor.

Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta  8 katlı Yeşilyurt apartmanının çökmesinin ardından,  yanında bulunan 8 bina hakkında da riskli olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti. Yunus, Uzunlar, Ünal ve Uğur apartmanlarının yıkımının ardından 5'inci apartman Anadolu'nun yıkım çalışmaları sürüyor.  Yıkım alanı ve çevresi güvenlik bariyerleriyle çevrildi. İş makineleriyle yıkılan binadan çıkan molozlar  kamyonlara yüklenerek götürülüyor.  Yıkım esnasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri de yıkım alanında hazır bulunuyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:05 Kaynak: DHA

Yeşilyurt, Güncel
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