Kartal'da Riskli Bina Yıkılıyor (2) - İstanbul
15 dakika önce
Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına başlandı.
Kartal
'da çöken Yeşilyurt
Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına başlandı.
Çökme tehlikesi olduğu için daha önce boşaltılan binadan, itfaiye asansörü ile apartman sakinlerinin sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan verilmişti.
Yıkım için gerekli araçlar alana getirilerek, enkaz alanı tamamen boşaltıldı ve güvenlik anonsları yapıldı.
Daha sonra başlayan yıkım çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ve İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya bir süre takip etti.
Kurum, akşam saatlerinde, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:22 Kaynak: AA
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