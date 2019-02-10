Son Dakika Haberleri: Kartal'da Riskli Bina Yıkılıyor (2) - İstanbul

Kartal'da Riskli Bina Yıkılıyor (2) - İstanbul

15 dakika önce

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına başlandı.

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına başlandı.

Çökme tehlikesi olduğu için daha önce boşaltılan binadan, itfaiye asansörü ile apartman sakinlerinin sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan verilmişti.

Yıkım için gerekli araçlar alana getirilerek, enkaz alanı tamamen boşaltıldı ve güvenlik anonsları yapıldı.

Daha sonra başlayan yıkım çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir süre takip etti.

Kurum, akşam saatlerinde, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:22 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Kartal, Güncel
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