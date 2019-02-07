Kartal'da Riskli Binalara Lazerle İnceleme
1 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları devam ediyor.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA Kartal
'da çöken 8 katlı binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları devam ediyor. Güvenlik gerekçesiyle çöken binanın enkazına çıkan sokaklar kapatıldı. Çok sayıda itfaiye ve ambulans hazır bekletiliyor. Çöken binanın hemen yanında bulunan ve boşaltılan bina ise çökme tehlikesine karşı lazerle sık sık kontrol ediliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:58 Kaynak: DHA
Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimlikleri Belli Oldu
İngiliz Medyasında Bir Garip Haber: İstanbul'da Gizlice 5,8'lik Deprem Oldu
Son Dakika! Kartal'daki Bina Çökmesiyle İlgili Konuşan İstanbul Valisi: Küçük Bir Kızımızla İletişim Kurduk
Son Dakika! CHP Büyük Tartışma Yaratan Maltepe, Silivri ve Bayraklı Adaylarını Açıkladı