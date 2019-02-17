Son Dakika Haberleri: Kartal'da Riskli Binaların Tahliyesi Sürüyor

Kartal'da Riskli Binaların Tahliyesi Sürüyor

59 dakika önce

KARTAL'da çöken 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen binalarda tahliye çalışmaları sürüyor.

Kartal'da Riskli Binaların Tahliyesi Sürüyor, System.String[]
KARTAL'da çöken 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen binalarda tahliye çalışmaları sürüyor.

 

Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'taki  Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olduğu tespit edilen 7 bina hakkında tahliye ve yıkım kararı verilmiş bunların arasında yer alan Yunus Apartmanı da tahliye edilerek yıkılmıştı. Riskli yapılarda tahliye çalışmalarına bu gün de devam edildi.  Eşyasını taşıyan bir kişi  "Şu anda binalarımız çürük olduğundan dolayı tahliye ediliyor. Valilik tarafından boşaltılma kararı alındı. Biz de binalarımızı boşaltıyoruz şu anda. Yıkım günü geldiği zaman yıkılacak buralar. Tekrar. Esentepe'ye taşınıyorum." dedi.

 

Bu arada,  yıkımı tamamlanan  Yunus Apartmanının hafriyatını kamyonlara yükleme işlemi de devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:15 Kaynak: DHA

Yeşilyurt, Güncel
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