Son Dakika Haberleri: Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı

Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı

1 saat önce

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanında bulunan ve risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan 10 katlı binanın yıkımına ara verildi.

Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı, System.String[]
Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanında bulunan ve risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan 10 katlı binanın yıkımına ara verildi.

Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan ve apartman sakinlerinin itfaiye asansörü aracılığıyla girdikleri evlerinden sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan tanınan Yunus Apartmanı'nın binanın yıkımına akşam saatlerinde başlandı.

Apartmanın dış cephesinde bazı bölümler yıkıldıktan sonra çalışmalara ara verildi. Yıkıma yarın devam edileceği bildirildi.

Bu arada yıkılmasına karar verilen binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerleştirilen lazerli sistemle sürekli takip edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:18 Kaynak: AA

İtfaiye, Yeşilyurt, Kartal, Güncel
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