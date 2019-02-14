Son Dakika Haberleri: Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı

Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı

1 saat önce

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki Nuri Bey Apartmanı sakinleri, eşyalarını almaya başladı.

Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı, System.String[]
Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki Nuri Bey Apartmanı sakinleri, eşyalarını almaya başladı.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat Çarşamba günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yakınındaki binalardan biri olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan Nuri Bey Apartmanı'nda, bina sakinleri eşyalarını topluyor.

Bina sakinleri evlerine girerek yük asansörüyle eşyalarını dışarı çıkararak nakliye araçlarına yüklüyor.

Nuri Bey Apartmanı'nda bugün 3 saatte bir 2 daire sakinlerinin eşyalarını alabileceği ve toplamda 4 dairenin boşaltılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:10 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağcılar'daki 9 Katlı Binayı Görenler Hayrete Düştü Kartal'da Çöken Binayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı

Son dakika! Benzine 15 Kuruş Zam Yapılması Bekleniyor Ekrem İmamoğlu, Eşiyle Düğün Görüntülerini Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:30:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]