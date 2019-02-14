Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı
1 saat önce
Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki Nuri Bey Apartmanı sakinleri, eşyalarını almaya başladı.
Kartal
'da çöken Yeşilyurt
Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki Nuri Bey Apartmanı sakinleri, eşyalarını almaya başladı.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat Çarşamba
günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yakınındaki binalardan biri olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan Nuri Bey Apartmanı'nda, bina sakinleri eşyalarını topluyor.
Bina sakinleri evlerine girerek yük asansörüyle eşyalarını dışarı çıkararak nakliye araçlarına yüklüyor.
Nuri Bey Apartmanı'nda bugün 3 saatte bir 2 daire sakinlerinin eşyalarını alabileceği ve toplamda 4 dairenin boşaltılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:10 Kaynak: AA
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