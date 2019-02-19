Son Dakika Haberleri: Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı

Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı

58 dakika önce

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokakta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan binaların sakinleri, eşyalarını taşımayı sürdürüyor.

Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı, System.String[]
Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokakta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan binaların sakinleri, eşyalarını taşımayı sürdürüyor.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat Cuma günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yakınındaki binalardan biri olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan Uzunlar Apartmanı'nda bina sakinleri eşyalarını taşımayla başladı.

Bina sakinleri evlerine girdikten sonra eşyalarını yük asansörü ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkararak nakliye araçlarına yükleyerek götürüyor.

Bu arada daha önce boşaltılan ve yıkılan binanın molozları da iş makineleri vasıtasıyla kaldırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:48 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 13:46:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]