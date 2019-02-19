Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokakta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan binaların sakinleri, eşyalarını taşımayı sürdürüyor.

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokakta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan binaların sakinleri, eşyalarını taşımayı sürdürüyor.



Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat Cuma günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yakınındaki binalardan biri olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan Uzunlar Apartmanı'nda bina sakinleri eşyalarını taşımayla başladı.



Bina sakinleri evlerine girdikten sonra eşyalarını yük asansörü ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkararak nakliye araçlarına yükleyerek götürüyor.



Bu arada daha önce boşaltılan ve yıkılan binanın molozları da iş makineleri vasıtasıyla kaldırılıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı

Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı

Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor