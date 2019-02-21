Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı
2 saat önce
Kartal'da 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki riskli olduğu değerlendirilen Uzunlar Apartmanı'nın yıkımı sürüyor.
Kartal
'da 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt
Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki riskli olduğu değerlendirilen Uzunlar Apartmanı'nın yıkımı sürüyor.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken apartmanın yakınındaki binalardan biri olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için tahliye edilen 6 katlı Uzunlar Apartmanı'nın yıkım işlemleri devam ediyor.
Yıkım işlemi esnasında polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, ilk yardım ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.
Bu apartmanın ardından bölgedeki diğer riskli binalar da yıkılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA
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