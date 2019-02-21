Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı
1 saat önce
Kartal'da 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokakta riskli olduğu tespit edilen Uzunlar Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı.
Kartal
'da 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt
Apartmanı'nın bulunduğu sokakta riskli olduğu tespit edilen Uzunlar Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken apartmanın yakınındaki binalardan biri olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için tahliye edilen 6 katlı Uzunlar Apartmanı'nda, yıkımın tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.
İki gün süren yıkım işleminin ardından yayalara kapatılan Bankalar Caddesi, güvenlik şeridi kaldırılarak yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.
Bölgede risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan diğer binalar da yıkılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:24 Kaynak: AA
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