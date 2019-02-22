Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı

Kartal'da, 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki riskli olduğu tespit edilen Ünal Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

Kartal'da, 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki riskli olduğu tespit edilen Ünal Apartmanı'nın yıkımına başlandı.



Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken apartmanın yakınındaki binalardan olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için tahliye edilen 7 katlı apartmanın yıkım çalışmaları başlatılırken, polis ekipleri de sokak ve caddede güvenlik önlemi aldı.



Bugün tamamlanması beklenen yıkım çalışmalarının ardından, riskli ve boşaltılan diğer binaların da yıkılacağı öğrenildi.

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