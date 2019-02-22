Son Dakika Haberleri: Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı

Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı

27 dakika önce

Kartal'da, 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki riskli olduğu tespit edilen Ünal Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı, System.String[]
Kartal'da, 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki riskli olduğu tespit edilen Ünal Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken apartmanın yakınındaki binalardan olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için tahliye edilen 7 katlı apartmanın yıkım çalışmaları başlatılırken, polis ekipleri de sokak ve caddede güvenlik önlemi aldı.

Bugün tamamlanması beklenen yıkım çalışmalarının ardından, riskli ve boşaltılan diğer binaların da yıkılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:18 Kaynak: AA

Polis, Yeşilyurt, Kartal, Güncel
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