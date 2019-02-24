Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Galatasaray, Akhisarspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Metrobüs Duraklarında Bir İlk! Hem Spor Yapıp Hem Telefonlarını Şarj Ettiler