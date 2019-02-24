Son Dakika Haberleri: Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı

Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı

58 dakika önce

Kartal'da 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokakta riskli olduğu tespit edilen binaların yıkımı sürüyor.

Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı, System.String[]
Kartal'da 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokakta riskli olduğu tespit edilen binaların yıkımı sürüyor.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken apartmanın yakınındaki binalardan 11'i riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Boşaltılan binaların yıkımı, bölgedeki olumsuz hava şartlarına rağmen devam ediyor.

Riskli binalardaki yıkım işleminin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:15 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Kartal, Güncel
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