Kartal'da Riskli Binaların Yıkımı
58 dakika önce
Kartal'da 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokakta riskli olduğu tespit edilen binaların yıkımı sürüyor.
Kartal
'da 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt
Apartmanı'nın bulunduğu sokakta riskli olduğu tespit edilen binaların yıkımı sürüyor.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken apartmanın yakınındaki binalardan 11'i riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Boşaltılan binaların yıkımı, bölgedeki olumsuz hava şartlarına rağmen devam ediyor.
Riskli binalardaki yıkım işleminin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:15 Kaynak: AA
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