Kartal'da riskli binanın yıkımı sürüyor
34 dakika önce
Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde devam edildi.
Kartal
'da çöken Yeşilyurt
Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde devam edildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:37
Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti
Bakan Kurum Duyurdu: Kartal'da Riskli 8 Bina Yıkılacak
Kartal'da Çökme Tehlikesi Bulunan Binanın Yıkımına Başlandı
5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu