Son Dakika Haberleri: Kartal'da riskli binanın yıkımı sürüyor

Kartal'da riskli binanın yıkımı sürüyor

34 dakika önce

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde devam edildi.

Kartal'da riskli binanın yıkımı sürüyor, System.String[]
Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde devam edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:37 

Ekonomi
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