Kartal'da Riskli Binanın Yıkımı Sürüyor (2)

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde devam edildi.

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde devam edildi.



Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan ve apartman sakinlerinin itfaiye asansörü aracılığıyla girdikleri evlerinden sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan tanınan Yunus Apartmanı'nın dün ara verilen yıkım işlemlerine tekrar başlandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.



Bu kapsamda dün başlanan Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine akşam saatlerinde ara verilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti

Bakan Kurum Duyurdu: Kartal'da Riskli 8 Bina Yıkılacak

Kartal'da Çökme Tehlikesi Bulunan Binanın Yıkımına Başlandı

Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan 'Kadın Ticareti' Gafı Şaşkına Çevirdi