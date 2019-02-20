Son Dakika Haberleri: Kartal'da Riskli Binanın Yıkımına Başlandı

Kartal'da Riskli Binanın Yıkımına Başlandı

1 saat önce

İstanbul Kartal'da 8 katlı binanın çökmesinin ardından çevredeki diğer çökme riski taşıyan binalar tespit edilmiş ve yıkımlarına başlanmıştı.

Kartal'da Riskli Binanın Yıkımına Başlandı, System.String[]
İstanbul Kartal'da 8 katlı binanın çökmesinin ardından çevredeki diğer çökme riski taşıyan binalar tespit edilmiş ve yıkımlarına başlanmıştı. Riskli binalardan biri olan Uzunlar apartmanının da yıkımına bugün başlandı. Kartal'da 6 Şubat günü 8 katlı Yeşilyurt apartmanının çökmesinin ardından, çevredeki diğer çökme riski taşıyan binalar tespit edilmiş ve bir binanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Çöken Yeşilyurt apartmanının yakınında olan ve yıkılmak üzere boşaltılan Uzunlar apartmanının da yıkımına bugün öğle saatlerinde başlandı.

(Halit Arslan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:16 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, İstanbul, Kartal, Güncel
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