Kartal'da Riskli Binanın Yıkımına Başlandı
1 saat önce
İstanbul Kartal'da 8 katlı binanın çökmesinin ardından çevredeki diğer çökme riski taşıyan binalar tespit edilmiş ve yıkımlarına başlanmıştı.
İstanbul Kartal
'da 8 katlı binanın çökmesinin ardından çevredeki diğer çökme riski taşıyan binalar tespit edilmiş ve yıkımlarına başlanmıştı. Riskli binalardan biri olan Uzunlar apartmanının da yıkımına bugün başlandı. Kartal'da 6 Şubat günü 8 katlı Yeşilyurt
apartmanının çökmesinin ardından, çevredeki diğer çökme riski taşıyan binalar tespit edilmiş ve bir binanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Çöken Yeşilyurt apartmanının yakınında olan ve yıkılmak üzere boşaltılan Uzunlar apartmanının da yıkımına bugün öğle saatlerinde başlandı.
(Halit Arslan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:16 Kaynak: İHA
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