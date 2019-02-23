Son Dakika Haberleri: Kartal'da Riskli Binanın Yıkımına Başlandı

Kartal'da Riskli Binanın Yıkımına Başlandı

1 saat önce

Kartal'da çöken 8 katlı binanın yanındaki çökme riski taşıyan bir binanın daha yıkımına başlandı.

Kartal'da Riskli Binanın Yıkımına Başlandı, System.String[]
Kartal'da çöken 8 katlı binanın yanındaki çökme riski taşıyan bir binanın daha yıkımına başlandı.

Kartal'da 6 şubat tarihinde, 8 katlı Yeşilyurt apartmanını çökmesinin ardından, çevredeki diğer çökme riski taşıyan binalar tespit edilmiş ve yıkılmalarına karar verilmişti. çöken binanın yanında bulunan ve yıkılmak üzere tahliye edilen binalardan birisinin daha yıkımına bugün başlandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:14 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Kartal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yargıtay: Mülk Sahibinden İzin Alınmadan Yapılan Masraflar, Kiracıya Geri Ödenemez Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı

Mersin'de İşçi Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 15 Yaralı Otobüsün Altına Giren Vatandaş, Polise Zor Anlar Yaşattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 16:19:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Riskli Binanın Yıkımına Başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]