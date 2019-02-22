Son Dakika Haberleri: Kartal'da Riskli Binanın Yıkımına Devam Ediliyor

Kartal'da Riskli Binanın Yıkımına Devam Ediliyor

1 saat önce

Kartal'da çöken 8 katlı binanın yanındaki riskli bir binanın yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Kartal'da Riskli Binanın Yıkımına Devam Ediliyor, System.String[]
Kartal'da çöken 8 katlı binanın yanındaki riskli bir binanın yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan ve çökme riski olduğu tespit edildikten sonra yıkımına karar verilen bir binanın daha yıkımına devam ediliyor. Yıkım iş makineleri tarafından gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:54 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Kartal, 3. Sayfa
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