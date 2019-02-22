Kartal'da Riskli Binanın Yıkımına Devam Ediliyor
1 saat önce
Kartal'da çöken 8 katlı binanın yanındaki riskli bir binanın yıkım çalışmalarına devam ediliyor.
Kartal
'da çöken 8 katlı binanın yanındaki riskli bir binanın yıkım çalışmalarına devam ediliyor.
Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt
apartmanının yanında bulunan ve çökme riski olduğu tespit edildikten sonra yıkımına karar verilen bir binanın daha yıkımına devam ediliyor. Yıkım iş makineleri tarafından gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:54 Kaynak: İHA
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