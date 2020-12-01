Kartal'da ruhsatsız kahvehaneye kumar baskını - Son Dakika

KARTAL'da denetimler sırasında kapalı olması gereken bir kahvehaneye baskın düzenlendi. İçeride kumar oynadığı tespit edilen kişilere ceza kesildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Mahalle'de bulunan ışıkları yanan levhasız bir iş yeri olduğunu fark etti. İş yerine giren polis ekipleri, içeride 19 kişinin oturduğu ve 4 kişinin ise kumar oynadığını tespit etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlenirken, kumar oynadıkları tespit edilen Emrah D., Ali Ç., Gunça K., ve Murat S.'ye kişi başı bin 225 liradan toplam 4 bin 900 lira; ayrıca iş yerinde bulunan 19 kişiye de 3 bin 150 liradan 59 bin 850 lira olmak üzere toplamda 64 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynayan kişiler ve işletme sahibi Murat S. hakkında gerekli yasal işlemlerinin yapılabilmesi için Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliğine gönderildi.