Kartal'da ruhsatsız kahvehaneye kumar baskını - Son Dakika

Kartal'da ruhsatsız kahvehaneye kumar baskını

01.12.2020 09:41
Kartal'da ruhsatsız kahvehaneye kumar baskını, System.String[]

KARTAL'da denetimler sırasında kapalı olması gereken bir kahvehaneye baskın düzenlendi.

KARTAL'da denetimler sırasında kapalı olması gereken bir kahvehaneye baskın düzenlendi. İçeride kumar oynadığı tespit edilen kişilere ceza kesildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Mahalle'de bulunan ışıkları yanan levhasız bir iş yeri olduğunu fark etti. İş yerine giren polis ekipleri, içeride 19 kişinin oturduğu ve 4 kişinin ise kumar oynadığını tespit etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlenirken, kumar oynadıkları tespit edilen Emrah D., Ali Ç., Gunça K., ve Murat S.'ye kişi başı bin 225 liradan toplam 4 bin 900 lira; ayrıca iş yerinde bulunan 19 kişiye de 3 bin 150 liradan 59 bin 850 lira olmak üzere toplamda 64 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynayan kişiler ve işletme sahibi Murat S. hakkında gerekli yasal işlemlerinin yapılabilmesi için Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliğine gönderildi.


Kartal'da ruhsatsız kahvehaneye kumar baskını
Kartal'da ruhsatsız kahvehaneye kumar baskını

İstanbul, Kartal, Kumar, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da ruhsatsız kahvehaneye kumar baskını - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü? 9 ayda 3 kez korona olan 101 yaşındaki kadın taburcu oldu Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı! İçeriden çıkan tam 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Trakya'da etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
Son Dakika! 5-6 Aralık'taki açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi Son Dakika! 5-6 Aralık'taki açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi         
09:53
Uçuşu olan yolcular sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak Uçuşu olan yolcular sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
09:49
Düzce'de hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı, artık nefes almak bile zor Düzce'de hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı, artık nefes almak bile zor         
09:17
Zonguldak'ta koronavirüs haritası kırmızıya boyandı! Zonguldak'ta koronavirüs haritası kırmızıya boyandı! "14 gün kısıtlama yapsalar bunu bitirirler"         
08:37
Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? Menajerlik şirketinden açıklama geldi Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? Menajerlik şirketinden açıklama geldi         
08:13
MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü         
07:28
Başından darbedilen genç adam, sokak ortasında kan kaybından can verdi Başından darbedilen genç adam, sokak ortasında kan kaybından can verdi         
02:31
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek         
00:40
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı         
23:42
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar         
22:01
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 10:03:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal'da ruhsatsız kahvehaneye kumar baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei