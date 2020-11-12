Kartal'da ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve parçaları sökülmüş araçlar ele geçirildi - Son Dakika

Kartal'da düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve parçaları sökülmüş araçlar bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Topselvi, Sapanbağları ve Yunus mahallelerinde, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ettiği belirlenen şüphelilerin bulunduğu 4 adres belirlendi.
Adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, bir ruhsatsız tabanca, 66 tabanca fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 6 kurusıkı tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Sapanbağları Mahallesi'ndeki iş yerinde ise farklı markalarda 5 araç bulundu.
Parçaları sökülmüş haldeki üç yabancı plakalı aracın, farklı tarihlerde Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan Muhammet S, hakkında işlem yapıldıktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldı, Ferhat Derman D. hakkında ise adli soruşturma devam ediyor.
- Kaynak: AA
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