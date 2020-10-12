Son dakika haber | Kartal'da sahte alkol operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber | Kartal'da sahte alkol operasyonu

12.10.2020 14:45

Son dakika 3. sayfa haberi... - Kartal'da sahte alkol operasyonu 3 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Kartal'da sahte alkolden ölümlerin arttığı yönündeki ihbarlar üzerine kaçak alkol satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi.

- Kartal'da sahte alkol operasyonu

3 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Kartal'da sahte alkolden ölümlerin arttığı yönündeki ihbarlar üzerine kaçak alkol satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerimde yapılan aramalarda, 290 adet anason kiti, 10 adet votka kiti, 30 adet 10 miligram viski kiti ele geçirilirken, iş yeri çalışanı gözaltına alındı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümlerin artması, sahte ve kaçak alkol satışlarının arttığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" konusu ile ilgili Kartal ilçesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 10 Ekim 2020 tarihinde Kemal K., Abdil K., ve Rahmi K., isimli 3 şahsın etil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındığı bilgisine ulaştı. Hastaneye giden ekipler, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan şahıslarla görüştü.

Yapılan görüşmede, şahıslar etil alkolü, Kartal ilçesi Petroliş Mahallesinde bulunan bir adresten aldıklarını ve aldıkları etil alkolle yaptıkları içkiyi tükettikten sonra görme kaybı yaşadıklarını söyledi. Bunun üzerine bahse konu işyerinin adresini tespit eden ekipler, alınan arama kararına istinaden işyerinde arama yaptı.

İş yeri çalışanı yakalandı

Aramalarda, 290 adet anason kiti, 10 adet votka kiti, 30 adet 10 miligram viski kiti, 9 adet etil alkol, 2.5 litre kaçak viski, 2.5 litre kaçak rakı ele geçirildi. İşyeri çalışanı Yavuz Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haber | Kartal'da sahte alkol operasyonu
Son dakika haber | Kartal'da sahte alkol operasyonu
Son dakika haber | Kartal'da sahte alkol operasyonu
Son dakika haber | Kartal'da sahte alkol operasyonu

Operasyon, Kartal, Viski, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kartal'da sahte alkol operasyonu - Son Dakika

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