KARTAL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika
Son Dakika Güncel KARTAL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika

KARTAL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

6 saat önce

Kartal'da bir depoya düzenlenen operasyonda 75 litre saf alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KARTAL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU, System.String[]

Kartal'da bir depoya düzenlenen operasyonda 75 litre saf alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topselvi Mahallesi civarında bulunan bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, sahte içki üretimi yapılan adresi belirledi. Teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan polis, Kartal Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir depoya perşembe günü saat 16.50'te operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 380 mermi, 75 litre saf alkol, 24 şişe çeşitli markalarda sahte içki, 29 boş şişe, 38 içki şişesi kapağı ve 80 sahte bandrol ele geçirilirken, Niyazi K.(48) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Niyazi K.'nın ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu madde ticaretinden suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

---------------------

Ele geçirilen malzemeler


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'da Ömer Bayram şoku
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı         
17:34
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu         
16:52
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi         
15:33
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi         
13:34
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti         
13:10
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:10
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi         
11:40
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 20:45:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KARTAL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]