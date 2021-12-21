Kartal'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kartal'da sahte içki üretenlere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sahte içki tüketimine bağlı meydana gelen ölüm olaylarının önlenmesi ile yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında polis ekipleri, Karlıktepe Mahallesi Patika Sokak'ta 5 katlı bir binanın giriş katında sahte içki üretimi yapan imalathane ve deposuna baskın düzenledi.

Baskında, 1008 şişe satışa hazır sahte içki, 1100 litre sıvı etil alkol, 3 adet dolum tankı, çok sayıda etiket ve şişe kapağı, 500 adet içki yapımında kullanılan kit ile 8 bin adet boş şişe ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.