Kartal'da semt pazarlarında kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Kartal'da semt pazarlarında kovid-19 denetimi yapıldı

16.05.2021 15:38
Kartal'da semt pazarlarında kovid-19 denetimi yapıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kovid-19 genelgesi kapsamında tüm Türkiye'de başlatılan denetimler, Kartal'da da devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kovid-19 genelgesi kapsamında tüm Türkiye'de başlatılan denetimler, Kartal'da da devam ediyor. Söz konusu denetimler kapsamında ilçede kurulan semt pazarları, Kartal Kaymakamlığı, Kartal Belediyesi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir başkanlığında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mülki idare yöneticileri ve Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar denetimlerini gerçekleştirerek esnafa ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulundu.

Ekipler kontroller sırasında pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara ve pazar esnafına uymaları gereken kurallar hakkında da ayrıca bilgi verdi.

Hürriyet Mahallesi ve Uğur Mumcu semt pazarlarında gerçekleşen denetimlerde pazar esnafının HES kodları kontrol edilirken, tezgahlar arası mesafe bırakılması, ürünlerin elle seçilmemesi, maske ve eldiven kullanılması gerektiği konularında da gerekli uyarılar yapıldı.

"BÜYÜK ORANDA KURALLARA UYULUYOR"

Denetimlerle ilgili konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, "Tezgah açan pazar esnafı ile ilgili aşırı bir yoğunluk yok. Bu yüzden tezgahlar arası mesafeyi sağlamada sorun yaşamadık. Sadece vatandaşlarımızın alışkın olduğu, seçerek ve elle dokunarak almaya çalışması var. Şu anda çok büyük oranda kurallara uyuluyor. Kuralların esnetilmemesi için biz periyodik olarak denetimlerimize ilçe genelinde devam edeceğiz" diye konuştu.


Kartal'da semt pazarlarında kovid-19 denetimi yapıldı
Kartal'da semt pazarlarında kovid-19 denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Hisarcık, Türkiye, Kartal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da semt pazarlarında kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika


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