Kartal'da servis minibüsünün devrilme anı kamerada

Minibüs, öndeki araç aniden durunca kontrolden çıkıp yola devrildi

İSTANBUL - Kartal'da seyir halindeyken önündeki aracın bir anda durmasıyla ani manevra yapan servis minibüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs yol kenarındaki toprak alana çıkıp yola devrildi. Minibüsün o esnada boş olması olası bir faciayı önlerken, kaza anları kameraya yansıdı.

Kartal'da geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, servis minibüsü sürücüsü, önündeki aracın bir anda ani fren yapıp durmasıyla ani manevra yapmak zorunda kaldı. Sürücünün direksiyonu kırmasıyla araç önce yol kenarındaki toprak alana çıktı, ardından yan yatıp yola devrildi. Sürücü, devrilen aracın içerisinden çıkarken çevredekiler de yardıma geldi. Kaza esnasında servis aracının boş olması olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Minibüsün önündeki araç birden ani fren yapınca kendisini kurtarmak amacıyla mecburen kenara devrildi. Burada sürekli kaza oluyor, yolun darlığından ötürü araçlar devrilebiliyor. Geçen sene iki kamyon bir okul servisi devrilmişti" dedi.

Servis aracının yola devrilmesinden ötürü yolda bir süreliğine uzun kuyruklar oluştu.