Kartal'da Sevgililer Günü dans ve müzikle kutlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da Sevgililer Günü dans ve müzikle kutlanacak - Son Dakika

Kartal'da Sevgililer Günü dans ve müzikle kutlanacak

6 saat önce

Kartal Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da bir dizi etkinlik düzenledi.

Kartal'da Sevgililer Günü dans ve müzikle kutlanacak, System.String[]

Kartal Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da bir dizi etkinlik düzenledi. "Sevgi Her Şeydir" başlığıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kartallılar, 14 Şubat Cuma günü, saat 14.00'da Ankara Caddesi'nde buluşacak. Mini konser, tango ve vals gösterimi, karanfil dağıtımı, karikatür çizimi ve fotoğraf çekiminin yapılacağı Ankara Caddesi'nde sevgi tınıları yankılanacak.


Kartal Belediyesi'nden 'Sevgililer Günü'ne özel Mazlum Çimen konseri


Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün her yıl 14 Şubat'ta düzenlediği "Sevgililer Günü Konseri"nde ise bu yıl; besteleriyle aşkı, sözleriyle hayatı, yaşamıyla sanatı büyüten değerli ozan Mazlum Çimen sahne alacak. Modern dans eşliğinde gerçekleşecek olan Mazlum Çimen Konseri, 14 Şubat Cuma günü, saat 19.30'da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde Kartallı dinleyicileri ile buluşacak. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
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