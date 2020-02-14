Kartal'da sevgililer günü dans ve müzikle kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da sevgililer günü dans ve müzikle kutlandı - Son Dakika

Kartal'da sevgililer günü dans ve müzikle kutlandı

6 saat önce

Kartal'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Kartal'da sevgililer günü dans ve müzikle kutlandı, System.String[]

Kartal'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çok sayıda vatandaş bir araya geldi. 'Sevgi her şeydir' başlığıyla düzenlenen etkinlikte konser, keman dinletisi, hatıra fotoğrafı çekimi gibi organizasyonlar yer alırken bazı vatandaşlar müzik eşliğinde dans eti.


Kartal Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. 'Sevgi her şeydir' başlığıyla düzenlenen etkinlik kapsamında çok sayıda Kartallı, Ankara Caddesi'nde bir araya geldi. Etkinliğe katılanlar müzisyen Murat Teker ve orkestrasının seslendirdiği nostaljik aşk şarkılarıyla müziğe doydu. Etkinlikte genç müzisyenler, keman ezgileri ile vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Etkinlikte sevgililer ve diğer vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekilerek ücretsiz şekilde fotoğraflarının çıktılarını aldı. Aynı zamanda etkinlikte farklı mistik karakterlere bürünmüş mankenler ilgi görürken, vatandaşlara karanfil de dağıtıldı.


Düzenlenen etkinlik nedeniyle Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür eden bir vatandaş, "Hayatım dans ve müzikle geçti. Hayatı seviyorum. Hareket etmelisin. Hayat inanın çok kısa. Dans edin şarkı söyleyin" diyerek Sevgililer Günü'nün önemine değindi. - İSTANBUL

Sevgililer Günü, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:00 Kaynak: İHA
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