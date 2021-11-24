"Duran araçların yangın tüpleri çalışmadı" Kartal'da seyir halinde olan otomobil alev alev yandı - Son Dakika

"Duran araçların yangın tüpleri çalışmadı" Kartal'da seyir halinde olan otomobil alev alev yandı

-Yoldan geçenlerin yangın söndürme tüpleri çalışmadı, araç alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Kartal'da seyir halinde olan otomobil bir anda alev alev yandı. Yanan aracını park eden sürücü, yoldaki diğer sürücülerden aldığı yangın söndürme tüpleri çalışmayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü otomobilde maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 08.40 sıralarında Kartal Vezirköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için seyir halinde olan 34 DB 0342 plakalı Renault markalı aracın sürücüsü Muhammet Topal, aracının motorunun bir anda alev aldığını gördü. Aracını yolun sağına park eden Topal, yoldan geçen sürücülerden yangın söndürme tüplerini istedi. Sürücülerin Topal'a verdiği yangın söndürme tüplerinin çalışmaması ile Topal itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yanan aracın sahibi Muhammet Topal, "Bende tüp yoktu. 4, 5 tane araba durdurdum. Hiç birinin tüpü çalışmadı. Ben de buraya geçtim. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Hafif bir duman gördüm. Kaputu açtım, kaput yamuldu sonra kaput açılmadı. Ama dediğim gibi bir kaç tane araba durdurdum. Hiçbirinin tüpü çalışmadı. İtfaiyeyi aradım, gelene kadar yandı." dedi.