Kartal'da seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Serbest kalan Müslüme'nin annesine ilk bu soru soruldu: Dede neden tutuklandı?

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken araçta hasar oluştu.

Bunun üzerine yol kenarına çektiği aracından inen sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

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