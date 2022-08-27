İSTANBUL-KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ

27.08.2022 14:02
İSTANBUL-KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ

KARTAL'DA seyir halindeki kamyonete arkadan çarpan motosikletteki Kadir Akyıl ve Feride Kenet hayatını kaybetti.

KARTAL'DA seyir halindeki kamyonete arkadan çarpan motosikletteki Kadir Akyıl ve Feride Kenet hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 Karayolu Kartal Mevkii Ankara istikametinde saat 02: 20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Akyıl(41) yönetimindeki 10 LL 320 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Burhan Özbitirgiç(40) yönetimindeki 34 CNS 452 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletteki sürücü Kadir Akyıl ile arkasında oturan Feride Kenet(22) yola savruldu. Kaza sonrası sürüklenen motosiklet yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürürken, sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu motosikletteki Kadir Akyıl ile Feride Kenet'in hayatını kaybettiğini belirledi. Akyıl ve Kenet cenazesi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü Burhan Özbitirgiç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan kamyonet ve motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı. Yol bakım ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ - Son Dakika
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