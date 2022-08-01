KARTAL'DA TRAFİKTE BAVUL TAŞIYAN MOTOSİKLETLİ KAMERADA - Son Dakika
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KARTAL'DA TRAFİKTE BAVUL TAŞIYAN MOTOSİKLETLİ KAMERADA

01.08.2022 11:07

KARTAL'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü bir eliyle motosikleti kullanırken, diğer eliyle bavul taşıdı.

KARTAL'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü bir eliyle motosikleti kullanırken, diğer eliyle bavul taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal Gümüşpınar Mahallesi Balıkesir Caddesi'nde geçen cumartesi günü motosikletiyle ilerleyen bir sürücü, bir eliyle bavul taşırken diğer eliyle de motosikleti kullandı. Motosikletli hem kendi canını hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. O anlar çevredeki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Motosiklet, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARTAL'DA TRAFİKTE BAVUL TAŞIYAN MOTOSİKLETLİ KAMERADA - Son Dakika

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