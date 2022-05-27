Kartal'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü

27.05.2022 10:30
Kartal'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kartal'da içinde yolcu bulunmayan seyir halindeki takside çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Kartal'da içinde yolcu bulunmayan seyir halindeki takside çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

D-100 kara yolu TEM bağlantı yolu Uğur Mumcu Mahallesi yakınlarında seyir halindeki Olcay Özer idaresindeki 34 TDV 58 plakalı taksinin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark ederek aracını yolun sağına çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, içinde yolcu bulunmayan takside hasara yol açtı.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasını ardından normale döndü.

Kartal'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü
Kartal'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın çıktı Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın çıktı
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:49:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement