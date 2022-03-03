Kartal'da şiddetli yağış inşaatta toprak kaymasına neden oldu - Son Dakika
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Kartal'da şiddetli yağış inşaatta toprak kaymasına neden oldu

03.03.2022 14:22
Kartal'da şiddetli yağış inşaatta toprak kaymasına neden oldu

Kartal'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir inşaat alanında istinat duvarı çökünce toprak kayması meydana geldi.

Kartal'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir inşaat alanında istinat duvarı çökünce toprak kayması meydana geldi. Mahalleli korku dolu anlar yaşarken toprak kayması yaşanan olay yeri havadan görüntülendi.

Toprak kayması olayı, Kartal Yakacık Mahallesi Orman Sokakta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle inşaat çalışması devam eden bölgede istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasıyla birlikte, inşaat sahasının yakınında bulunan ve altı boşalan bir yolda çatlaklar oluştu. Büyük gürültü ile korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinleri polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler etrafa güvenlik şeridi çekti. Öten yandan toprak kayması meydana gelen bölge havadan dron ile görüntülendi.

"Büyük bir gürültü duyduk, ilk baş deprem oluyor sandık"

Konu hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Döngü Tayanç, "Biz evde oturuyorduk. Büyük bir gürültü duyduk. İlk başta deprem oluyor sandık, evimiz beşik gibi sallandı. Buraya geldik baktık ki toprak kaymış." dedi. - İSTANBUL

Kartal'da şiddetli yağış inşaatta toprak kaymasına neden oldu
Kartal'da şiddetli yağış inşaatta toprak kaymasına neden oldu
Kartal'da şiddetli yağış inşaatta toprak kaymasına neden oldu
Kartal'da şiddetli yağış inşaatta toprak kaymasına neden oldu

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Yakacık, Sandık, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da şiddetli yağış inşaatta toprak kaymasına neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da şiddetli yağış inşaatta toprak kaymasına neden oldu - Son Dakika
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