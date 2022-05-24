Kartal'da silahla vurulmuş iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da silahla vurulmuş iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

24.05.2022 19:06
Kartal'da silahla vurulmuş iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Kartal'daki bir evde silahla vurulmuş iki kişiden 20 yaşındaki kadın ölü, diğeri ağır yaralı olarak bulundu.

Kartal'daki bir evde silahla vurulmuş iki kişiden 20 yaşındaki kadın ölü, diğeri ağır yaralı olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde oturan Cemre Bilmez (20) dün akşam arkadaşları M.B.B. (23) ve Y.İ.B ile eve geldi.

Sabaha karşı evden gürültü ve silah sesi duyuldu. Evdekilerden Y.İ.B'nin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık görevlileri, evde silahla vurulmuş iki kişiden Cemre Bilmez'in hayatını kaybettiğini, M.B.B'nin ise ağır yaralı olduğunu belirledi. M.B.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarının ardından Bilmez'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Y.İ.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Evde üç intihar mektubu bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
500
İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı Evde tabanca ve tüfek imalatına jandarma baskını Evde tabanca ve tüfek imalatına jandarma baskını
Kaynak: AA

Esentepe, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da silahla vurulmuş iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 19:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal'da silahla vurulmuş iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement