Son Dakika Haberleri: Kartal'da silahla yaralama
Son Dakika Güncel Haber

Kartal'da silahla yaralama

44 dakika önce

Kartal'da bir kadına ateş edip yaralayan 2 kişi yakalandı.

Kartal'da silahla yaralama, System.String[]
Kartal'da bir kadına ateş edip yaralayan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre K.K. isimli kadını silahla yaralayan 2 kişi daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.
A.O.S (26) ve F.V. (37) isimli zanlılar adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:14 Kaynak: AA
Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosikletli saldırganlar, fırının önünde bekleyen kadına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada Kartal'da pide kuyruğundaki kadına silahlı saldırı Honaz'da seçimi kazanan CHP'li Yüksel Kepenek, gözyaşlarını tutamadı Mazbatası elinden alınan eşinin yerine seçime girdi, oyları artırarak muhtar seçildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 20:58:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da silahla yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]