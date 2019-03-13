Kartal'da Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı
16 dakika önce
KARTAL'da silahla bacağından yaralı bir kişi hastane önüne bırakıldı.
KARTAL'da silahla bacağından yaralı bir kişi hastane önüne bırakıldı.
Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne silahla bacağından vurulmuş yaralı bir kişi bırakıldı. Güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastane önüne gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Süleyman Tarık Ö. 'yü ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:34 Kaynak: DHA
Geçtiğimiz Aylarda Doğum Yapan Azra Akın, Bebeğiyle Birlikte Poz Verdi!
Cem Özer ile Sinan Çetin'in Arasındaki Kriz Tatlıya Bağlandı!
Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar
AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz