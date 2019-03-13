Son Dakika Haberleri: Kartal'da Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı

Kartal'da Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı

16 dakika önce

KARTAL'da silahla bacağından yaralı bir kişi hastane önüne bırakıldı.

Kartal'da Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı, System.String[]
KARTAL'da silahla bacağından yaralı bir kişi hastane önüne bırakıldı.

Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne silahla bacağından vurulmuş yaralı bir kişi bırakıldı. Güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastane önüne gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Süleyman Tarık Ö. 'yü ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:34 Kaynak: DHA

Yakacık, Güncel
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