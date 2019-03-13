Son Dakika Haberleri: Kartal'da Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı

Kartal'da Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı

1 saat önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHAKartal'da, silahla bacağından yaralı bir kişi hastane önüne bırakıldı.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA

Kartal'da, silahla bacağından yaralı bir kişi hastane önüne bırakıldı.

Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne silahla bacağından vurulmuş yaralı bir kişi bırakıldı. Güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastane önüne gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Süleyman Tarık Ö. 'yü ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:57 Kaynak: DHA

İstanbul, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın Ücret Tarifesi Belli Oldu

Tanzim Satışta 14 bin Ton Ürün Sevkiyatı Gerçekleştirildi THY'nin Taşınma Sürecinde Yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'na Akın Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:15:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]