Kartal'da Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı
1 saat önce
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHAKartal'da, silahla bacağından yaralı bir kişi hastane önüne bırakıldı.
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA
Kartal'da, silahla bacağından yaralı bir kişi hastane önüne bırakıldı.
Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne silahla bacağından vurulmuş yaralı bir kişi bırakıldı. Güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastane önüne gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Süleyman Tarık Ö. 'yü ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:57 Kaynak: DHA
Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı
Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın Ücret Tarifesi Belli Oldu
Tanzim Satışta 14 bin Ton Ürün Sevkiyatı Gerçekleştirildi
THY'nin Taşınma Sürecinde Yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'na Akın Edecek