Kartal'da Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHAKartal'da, silahla bacağından yaralı bir kişi hastane önüne bırakıldı.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA



Kartal'da, silahla bacağından yaralı bir kişi hastane önüne bırakıldı.



Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne silahla bacağından vurulmuş yaralı bir kişi bırakıldı. Güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastane önüne gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Süleyman Tarık Ö. 'yü ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

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