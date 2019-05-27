KARTAL'DA SİLAHLI İNTİHAR İDDİASI
4 saat önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHAKartal'da bir kişinin, yalnız yaşadığı evde silahla göğsüne ateş ederek intihar ettiği ileri sürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:53 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Kartal'da bir kişinin, yalnız yaşadığı evde silahla göğsüne ateş ederek intihar ettiği ileri sürüldü.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. İddialara göre, Ender D. (40), eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süredir Kartal'daki yeni taşındığı evde yalnız kalıyordu. Ender D., evde yalnız olduğu sırada silahla göğsüne bir el ateş ederek intihar etti. Ender D.'nin yakın arkadaşları eve geldiğinde onun kanlar içinde yerde yattığını gördü. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Ender D.'nin öldüğünü belirledi. Ender D.'nin cenazesi yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. İlk incelemelerde olayın intihar oluğu tespit edilirken polisinin soruşturması sürüyor.
Görüntü Dökümü
--- --- --- --- --- --- ---
-Olayın yaşandığı bina
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Olay yeri inceleme polisinin çalışması
-Mahalle sakini röp
-Cenazenin polis tarafından taşınması
-Cenazenin araca koyulması
-Ölen kişinin fotoğrafları
-Genel ve detay
İstanbul'da İftar Saatinde Kafeye Kurşun Yağdırıp Kaçtı!
Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti
Üsküdar'da Polis Ekiplerine Ateş Açıldı
Son Dakika! Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!