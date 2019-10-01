Son Dakika Haberleri: Kartal'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Kartal'da silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Kartal'da otopark tartışması nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Kartal'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Kartal'da otopark tartışması nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Vatansever Caddesi üzerinde otopark yüzünden iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmasının kavgaya dönmesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen kişi, Mustafa Y.'yi omuzundan ve boynundan silahla vurarak kaçtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri cadde üzerine şerit çekerek önlem aldı.

Yaralan Mustafa Y.'ye ilk müdahale çevredeki vatandaşlarca yapılırken yaralı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çarşı Mahallesi, Kartal, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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