Kartal'da silahlı market gaspçısı kamerada
Kartal'da markette silahlı gasp yapan şahıs yakalandı
İSTANBUL - Kartal'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı. Şahsın gerçekleştirdiği silahlı gasp olayı kameralara yansıdı.
Kartal'da 11 Eylül günü silahlı bir kişi markete girmiş,kasiyere silah doğrultup paraları alarak kayıplara karıştırmıştı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri gaspı yapan şahsınG.Y. Olduğunu belirledi.Yapılan operasyonda şahıs yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlının yaptığı gasp anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs kuru sıkı olduğu belirlenen silahı kasiyer kadına doğrultuyor. Ardından paraları alıp kaçıyor.