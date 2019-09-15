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Kartal'da silahlı market gaspçısı kamerada

1 saat önce

Kartal'da silahlı market gaspçısı kamerada Kartal'da markette silahlı gasp yapan şahıs yakalandıİSTANBUL - Kartal'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı.

Kartal'da silahlı market gaspçısı kamerada

Kartal'da markette silahlı gasp yapan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Kartal'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı. Şahsın gerçekleştirdiği silahlı gasp olayı kameralara yansıdı.

Kartal'da 11 Eylül günü silahlı bir kişi markete girmiş,kasiyere silah doğrultup paraları alarak kayıplara karıştırmıştı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri gaspı yapan şahsınG.Y. Olduğunu belirledi.Yapılan operasyonda şahıs yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının yaptığı gasp anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs kuru sıkı olduğu belirlenen silahı kasiyer kadına doğrultuyor. Ardından paraları alıp kaçıyor.

Kartal'da silahlı market gaspçısı kamerada

Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:33 Kaynak: İHA
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